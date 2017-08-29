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Крупные плательщики задекларировали 32 млрд грн налога на прибыль

29.08.2017 18:12
Поступления от налога на прибыль от крупных плательщиков выросли на 47%
Фото: пресс-служба НБУ

Крупные плательщики за первое полугодие 2017 года задекларировали налог на прибыль в сумме 32,4 млрд грн, что на 10,4 млрд грн, или на 47%, больше фактических начислений за первое полугодие 2016 года. Об этом Офис крупных налогоплательщиков сообщает на официальной странице в Facebook.

"Подытоживая полугодовое декларирование налога на прибыль предприятий, следует отметить, что объемы доходов крупных налогоплательщиков, которые обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС, составили 2 288 млрд грн, что на 13% превышает доходы за аналогичный период прошлого года. Эта доля составляет 70% объемов доходов по Украине в целом", - уточняет ведомство.

В целом плательщики задекларировали свыше 85% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. При этом они обеспечили адекватный рост декларирования налога на прибыль в отношении темпов роста объема доходов.

По результатам первого квартала 2017 года 117 субъектов хозяйствования вышли из состояния убыточности и задекларировали 759 млн грн налога на прибыль к уплате. По итогам второго квартала текущего года еще 106 плательщиков задекларировали положительный объект налогообложения и к уплатк насчитали 318,6 млн грн налога на прибыль.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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