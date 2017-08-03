Данилюк просит ГФС проверить, как он платил налоги

Министр финансов Александр Данилюк попросил Государственную фискальную службу проверить уплату им налогов, чтобы снять с себя подозрения

Министр финансов Украины Александр Данилюк просит Государственную фискальную службу проверить уплату им налогов. Об этом Данилюк написал на Facebook.

"Считаю необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе. Поэтому, согласно пп. 17.1.8 ст. 17 и 78.2 ст. 78 Налогового кодекса, прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы", - сообщил Данилюк. Он попросил провести проверку в кратчайшие сроки.

Кроме того, министр финансов попросил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции безотлагательно обнародовать результаты проверки его электронной декларации.

Также Данилюк обратился к НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно потенциального конфликта интересов, поскольку на посту министра финансов он направляет и координирует деятельность Государственной фискальной службы.

Кроме того, Данилюк отметил, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе отсутствуют полномочия прокуроров самостоятельно или через суды назначать внеплановые налоговые проверки, а также судов рассматривать такие ходатайства.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подозревает министра финансов в уклонении от уплаты налогов.

Данилюк в 2010-2014 гг. занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.

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