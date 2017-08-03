Данилюк просит ГФС проверить, как он платил налоги
Министр финансов Украины Александр Данилюк просит Государственную фискальную службу проверить уплату им налогов. Об этом Данилюк написал на Facebook.
"Считаю необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе. Поэтому, согласно пп. 17.1.8 ст. 17 и 78.2 ст. 78 Налогового кодекса, прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы", - сообщил Данилюк. Он попросил провести проверку в кратчайшие сроки.
Кроме того, министр финансов попросил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции безотлагательно обнародовать результаты проверки его электронной декларации.
Также Данилюк обратился к НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно потенциального конфликта интересов, поскольку на посту министра финансов он направляет и координирует деятельность Государственной фискальной службы.
Кроме того, Данилюк отметил, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе отсутствуют полномочия прокуроров самостоятельно или через суды назначать внеплановые налоговые проверки, а также судов рассматривать такие ходатайства.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подозревает министра финансов в уклонении от уплаты налогов.
Данилюк в 2010-2014 гг. занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.
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