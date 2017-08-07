Розенко: 2 млн украинских семей получат монетизацию субсидий
07.08.2017 13:40
К 1 сентября 2 млн украинских семей должны получить монетизацию субсидий, сообщил вице-премьер
Павел Розенко
Два миллиона семей в Украине получат монетизацию своих субсидий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью 5 каналу.
"Я убежден, что все органы власти справятся с задачей, и к 1 сентября все 2 млн семей, имеющих право на монетизированные выплаты, эти средства получат", - отметил он.
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