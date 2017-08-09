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Злоумышленники присвоили 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов

09.08.2017 16:03
Злоумышленники присвоили 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Банда преступников присвоила 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которые должны были пойти вкладчикам обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По имеющимся данным, банда состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн грн.

"Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи", - сообщает Нацполиция.

Через доступ к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

Во время обысков сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, 57 поддельных паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику.

Среди выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников.

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн ФГВФЛ, подлежавших выплате вкладчикам обанкротившихся банков.

Кроме того, ее организаторы намеревались затем присвоить 2 млн грн ФГВФЛ, о чем свидетельствует изъятая у них при обыске документация.

В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. Поилия сообщила о подозрении более 20 участникам группировки, в том числе пятерым - о подозрении в ее создании. Еще четверо, организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фонд гарантирования вкладов
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