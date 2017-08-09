Злоумышленники присвоили 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов

Банда преступников присвоила 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которые должны были пойти вкладчикам обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По имеющимся данным, банда состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн грн.



"Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи", - сообщает Нацполиция.



Через доступ к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.



Во время обысков сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, 57 поддельных паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику.



Среди выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников.



В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн ФГВФЛ, подлежавших выплате вкладчикам обанкротившихся банков.



Кроме того, ее организаторы намеревались затем присвоить 2 млн грн ФГВФЛ, о чем свидетельствует изъятая у них при обыске документация.



В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. Поилия сообщила о подозрении более 20 участникам группировки, в том числе пятерым - о подозрении в ее создании. Еще четверо, организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.



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