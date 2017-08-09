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Кабмин предлагает ввести единый счет для налогоплательщиков

09.08.2017 18:55
Правительство приняло законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также ЕСВ

Правительство приняло законопроект о введении для плательщиков единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Введение единого счета для уплаты налогов и сборов, единого социального взноса - это выполнение антикоррупционного закона N1797, который был наработан вместе с бизнесом, депутатами и общественными экспертами и принят Верховной Радой в прошлом году", - напоминает Минфин.

В министерстве сообщили, что налогоплательщик по собственному желанию имеет право открыть единый счет в Казначействе и использовать его для уплаты налогов и сборов и ЕСВ.

Плательщик будет иметь возможность оплатить такие налоговые обязательства, как налог на доходы физлиц, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог и другие налоги и сборы, определенные нормами Налогового кодекса, и единый социальный взнос.

Исключением является налог на добавленную стоимость и акцизный налог с реализации горючего. Для этих двух налогов в соответствии с Налоговым кодексом функционируют системы электронного администрирования.

Налогоплательщик будет открывать единый счет через электронный кабинет, уточняет Минфин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Налогообложение
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