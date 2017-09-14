USAID подготовил законопроект о финансовом омбудсмене в Украине
Эксперты проекта USAID "Трансформация финансового сектора" подготовили законопроект об учреждении финансового омбудсмена. Об этом пишет FinClub.
Согласно документу, финансовый омбудсмен будет рассматривать жалобы потребителей финуслуг на финучреждения. Споры могут касаться нарушения законодательства при предоставлении услуг, ненадлежащего выполнения или незаконного отказа в предоставлении услуги. При этом финомбудсмен будет заниматься конфликтами на сумму до ста минимальных зарплат - сейчас это 320 тыс. грн.
Потребитель сможет пожаловаться омбудсмену, только если финансовое учреждение ответило ему отказом в решении проблемы или вовсе не ответило в течение 30 дней. При этом потребитель не сможет параллельно подать иск на компанию, иначе омбудсмен снимет жалобу с рассмотрения. Это касается и споров, уже изученных судами. Если омбудсмен займется жалобой, то примет по ней решение за 90-120 дней. Вердикт будет окончательным и не может быть оспорен в суде.
Работу финансового омбудсмена оплатят финансовые учреждения - они будут делать регулярные взносы. Компании, на которые чаще всего жалуются, будут платить больше других. Ведь проигравшая сторона (компания или потребитель) будет платить омбудсмену сбор за рассмотрение спора.
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