В этом году бизнес выведет из Украины $1,4 млрд дивидендов - НБУ

К настоящему моменту объем репатриации дивидендов составил $1,1 млрд, подсчитали в Нацбанке

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет прогноз репатриации дивидендов в 2017 году на уровне $1,4 млрд.



Как сообщает пресс-служба регулятора, из этой суммы уже репатриировано $1,1 млрд.



Репатриация дивидендов традиционно оказывает влияние на валютный рынок путем увеличения спроса на валюту в начале месяца, так как объемы их репатриации ограничены объемом $5 млн в месяц. Во второй половине месяца этот фактор резко ослабевает, отмечает НБУ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.