В этом году бизнес выведет из Украины $1,4 млрд дивидендов - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет прогноз репатриации дивидендов в 2017 году на уровне $1,4 млрд.
Как сообщает пресс-служба регулятора, из этой суммы уже репатриировано $1,1 млрд.
Репатриация дивидендов традиционно оказывает влияние на валютный рынок путем увеличения спроса на валюту в начале месяца, так как объемы их репатриации ограничены объемом $5 млн в месяц. Во второй половине месяца этот фактор резко ослабевает, отмечает НБУ.
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