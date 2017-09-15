Кабмин предусмотрел повышение минимальной зарплаты

Проект госбюджета предусматривает с 1 января 2018 года повышение минимальной зарплаты до 3723 грн

Кабинет министров в проекте закона о госбюджете на 2018 г. предусмотрел повышение минимальной зарплаты до 3723 грн. Об этом сообщает Укринформ.

Представляя проект госбюджета на 2018 г. премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 января 2018 г. минимальная заработная плата будет установлена в размере 3723 грн, прожиточный минимум - 1700 грн.

В настоящий момент минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн.

Ранее сообщалось, что бюджетная резолюция предусматривает установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2019 г. - 4173 грн, с 2020 г. - 4425 грн.

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