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МВФ: Ежегодный объем взяток в мире составляет до $2 трлн

18.09.2017 18:08
Ежегодно на взятки уходит до 2% мирового объема ВВП, заявила глава Международного валютного фонда
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Объем взяток во всем мире составляет до $2 трлн в год. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает ПРАЙМ.

"Ежегодная цена взяток - лишь одной части коррупции - составляет от $1,5 до $2 трлн, то есть примерно 2% мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", - сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.

Глава МВФ отметила, что Фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством. "Мы также обращаем внимание на международных частных игроков, которые влияют на общественных деятелей. Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например, путем отмывания денег и уклонения от налогов", - сказала она.

По мнению Лагард, для достижения результата нужно "признать практические реалии проблемы" и нацелиться на разные пути ее решения.

Ранее сообщалось, что размер убытков от коррупционных схем, раскрытых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ, коррупция
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