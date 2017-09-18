МВФ: Ежегодный объем взяток в мире составляет до $2 трлн

Ежегодно на взятки уходит до 2% мирового объема ВВП, заявила глава Международного валютного фонда

Объем взяток во всем мире составляет до $2 трлн в год. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает ПРАЙМ.

"Ежегодная цена взяток - лишь одной части коррупции - составляет от $1,5 до $2 трлн, то есть примерно 2% мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", - сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.

Глава МВФ отметила, что Фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством. "Мы также обращаем внимание на международных частных игроков, которые влияют на общественных деятелей. Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например, путем отмывания денег и уклонения от налогов", - сказала она.

По мнению Лагард, для достижения результата нужно "признать практические реалии проблемы" и нацелиться на разные пути ее решения.

Ранее сообщалось, что размер убытков от коррупционных схем, раскрытых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.