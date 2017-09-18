МВФ: Ежегодный объем взяток в мире составляет до $2 трлн
Объем взяток во всем мире составляет до $2 трлн в год. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает ПРАЙМ.
"Ежегодная цена взяток - лишь одной части коррупции - составляет от $1,5 до $2 трлн, то есть примерно 2% мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким", - сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.
Глава МВФ отметила, что Фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством. "Мы также обращаем внимание на международных частных игроков, которые влияют на общественных деятелей. Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например, путем отмывания денег и уклонения от налогов", - сказала она.
По мнению Лагард, для достижения результата нужно "признать практические реалии проблемы" и нацелиться на разные пути ее решения.
Ранее сообщалось, что размер убытков от коррупционных схем, раскрытых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.
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