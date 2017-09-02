Ахметов с начала года потерял $46 млн

Состояние Рината Ахметова с января сократилось до $4,4 млрд

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние Рината Ахметова с января 2017 года сократилось на $45,8 млн и составляет $4,38 млрд.



Других украинцев в рейтинге миллиардеров нет. Ахметов занимает в рейтинге 439 место.



Первое место сохранил основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в $86,4 млрд.



По данным Bloomberg, состояние 28 российских миллиардеров совокупно за восемь месяцев 2017 года выросло на $17,099 млрд.



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