После реформы минимальная пенсия вырастет до 1 450 грн

Комитет по вопросам социальной политики расскрыл некоторые детали законопроекта о пенсионной реформе

Минимальная гарантированная пенсия в Украине, в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой, увеличится на 11% и составит 1452 грн. Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения со ссылкой на главу комитета Людмилу Денисову.



"Для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, с 1 октября выплаты увеличатся на 140 грн, или на 11%", - сказала Денисова.



В случае одобрения пенсионной реформы в парламенте с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года. То есть, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 грн, а не 1312, как сейчас.

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Пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн. По словам Денисовой, количество таких граждан на сегодня - около 1 млн человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1373 грн, сообщила Денисова.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. В ближайшее время ожидается его рассмотрение во втором чтении.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.

Ранее в правительстве заявляли, что украинцы с 2028 года будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа.

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