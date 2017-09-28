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При расчете субсидий будут учитываться доходы за I-II кварталы

28.09.2017 12:46
Кабмин сообщил, что при расчете субсидий на этот отопительный сезон будут учитываться доходы за первый и второй кварталы 2017 года
Фото: iStock/Global Images Ukraine

При расчете субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов будут учитываться доходы граждан за первый и второй кварталы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"На новый отопительный сезон 2017/18 годов - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017 года", - уточняет правительство.

Также сообщается, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, так как фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за первый квартал этого года.

Проект государственного бюджета Украины на следующий год предусматривает 55 млрд грн на обеспечение жилищных субсидий.

На 1 января 2017 года в Украине получали субсидии 6,4 млн домохозяйств. Минсоцполитики ожидает уменьшения их количества до 5,5 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ
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