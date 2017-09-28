При расчете субсидий будут учитываться доходы за I-II кварталы
При расчете субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов будут учитываться доходы граждан за первый и второй кварталы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"На новый отопительный сезон 2017/18 годов - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017 года", - уточняет правительство.
Также сообщается, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, так как фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за первый квартал этого года.
Проект государственного бюджета Украины на следующий год предусматривает 55 млрд грн на обеспечение жилищных субсидий.
На 1 января 2017 года в Украине получали субсидии 6,4 млн домохозяйств. Минсоцполитики ожидает уменьшения их количества до 5,5 млн.
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