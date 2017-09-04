БПП предлагает поднять минимальную зарплату до 4 тыс. грн

Фракция Блока Петра Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4 тысяч гривень

Парламентская фракция Блока Петра Порошенко выступила с предложением повысить минимальную зарплату в Украине еще на 25% - до 4 тыс. грн. Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, пишет Зеркало недели.



"Кроме повышения пенсий мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной зарплаты до уровня 4 тыс. грн", - сказал Герасимов.



Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3,2 тыс. грн. До этого уровня ее повысили 1 января текущего года.



Реальная зарплата в июле 2017 года по сравнению с июнем снизилась на 0,5%, а по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 17,2%.



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