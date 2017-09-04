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БПП предлагает поднять минимальную зарплату до 4 тыс. грн

04.09.2017 15:46
Фракция Блока Петра Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4 тысяч гривень
Фото: пресс-служба НБУ

Парламентская фракция Блока Петра Порошенко выступила с предложением повысить минимальную зарплату в Украине еще на 25% - до 4 тыс. грн. Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, пишет Зеркало недели.

"Кроме повышения пенсий мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной зарплаты до уровня 4 тыс. грн", - сказал Герасимов.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3,2 тыс. грн. До этого уровня ее повысили 1 января текущего года.

Реальная зарплата в июле 2017 года по сравнению с июнем снизилась на 0,5%, а по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 17,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: зарплата
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