БПП предлагает поднять минимальную зарплату до 4 тыс. грн
Парламентская фракция Блока Петра Порошенко выступила с предложением повысить минимальную зарплату в Украине еще на 25% - до 4 тыс. грн. Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, пишет Зеркало недели.
"Кроме повышения пенсий мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной зарплаты до уровня 4 тыс. грн", - сказал Герасимов.
Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3,2 тыс. грн. До этого уровня ее повысили 1 января текущего года.
Реальная зарплата в июле 2017 года по сравнению с июнем снизилась на 0,5%, а по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 17,2%.
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