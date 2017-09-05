Производство против Данилюка не закрыто - источник в ГПУ
Генеральная прокуратура не закрывала производства против министра финансов Александра Данилюка. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в ГПУ.
"Дело не закрыто, а приостановлено. Данилюку дали два месяца на поиск потерянных документов", - сказал собеседник.
Вчера вечером СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, сообщили, что ГПУ закрыла уголовное производство против министра финансов.
Ранее ГПУ начала проверку Данилюка по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.
Сам министр сообщил, что узнал о проверке из прессы. Позже он подал апелляцию и попросил ГФС проверить его налоговую отчетность.
Данилюк в 2010-2014 гг. занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.
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