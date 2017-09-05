Власти Азербайджана отмывали деньги для подкупа политиков - OCCRP

Журналисты OCCRP установили, что власти Азербайджана использовали "прачечные", чтобы подкупать европейских политиков

Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. К такому выводу пришли журналисты OCCRP.



Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Кроме того, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия - Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.



Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка - Danske Bank. Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, сообщают журналисты.



В том числе $1,4 млрд поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA). В IBA обслуживаются 750 тысяч граждан Азербайджана.



В 2012 году Рособоронэкспорт, экспортер российского оружия, входящий в госкорпорацию Ростех, перечислил почти $29 млн на счет британской компании Metastar Invest. Эта фирма была зарегистрирована на подставное лицо из Азербайджана, а также представляла фиктивную отчетность, в которой не отражала обороты по своему банковскому счету в Эстонии.



Как минимум 1,8 миллиона долларов из денег, перечисленных Рособоронэкспортом, попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Эта компания, судя по Панамскому архиву, принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность.



Деньги от Рособоронэкспорта достались также офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.



В частности, в назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от российского поставщика оружия транзитом через британскую Metastar Invest должны были достаться другой офшорной фирме - Inmaxo Capital. Она выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.



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