Кредитное бюро Equifax заявило об утечке данных клиентов
Одно из крупнейших в мире бюро кредитных историй Equifax заявило об утечке персональных данных 143 миллионов своих клиентов в США. Об этом пишет BBC.
С мая по июль 2017 года злоумышленники получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Для этого использовалась уязвимость в системе безопасности на сайте компании, отмечает Equifax.
Преступники также получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к персональным данным еще 182 тысяч человек - жителей Великобритании и Канады.
"Компания не обнаружила свидетельств, что была затронута персональная информация клиентов из других стран", - сообщает пресс-служба.
Базы данных с информацией о корпоративных клиентах затронуты не были.
Глава Equifax Ричард Смит принес извинения клиентам и пообещал завершить расследование в ближайшие недели.
Equifax имеет представительства в 24 странах, в том числе в Великобритании и РФ, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек. Бюро основали в 1899 году, его штаб-квартира расположена в Атланте.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Кредитное бюро Equifax заявило об утечке данных клиентов 10:48
- Власти Азербайджана отмывали деньги для подкупа политиков - OCCRP 18:21
- Законопроект о ломбардной деятельности приняли в первом чтении 16:52
- Производство против Данилюка не закрыто - источник в ГПУ 11:16
- Суркисы подали 42 иска против НБУ 23:45
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
12007
-
3728
-
2707
-
2675
-
1839
- Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату до 3,76 тыс. грн 13:05
- Котировки доллара на межбанке выросли до 26,06/26,09 12:19
- Курс покупки наличного доллара достиг 26 гривень 12:12
- Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Хрещатик 11:30
- Кредитное бюро Equifax заявило об утечке данных клиентов 10:48