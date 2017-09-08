Кредитное бюро Equifax заявило об утечке данных клиентов

Одно из крупнейших кредитных бюро в мире сообщило об утечке данных 143 млн клиентов в США

Одно из крупнейших в мире бюро кредитных историй Equifax заявило об утечке персональных данных 143 миллионов своих клиентов в США. Об этом пишет BBC.



С мая по июль 2017 года злоумышленники получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Для этого использовалась уязвимость в системе безопасности на сайте компании, отмечает Equifax.



Преступники также получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к персональным данным еще 182 тысяч человек - жителей Великобритании и Канады.



"Компания не обнаружила свидетельств, что была затронута персональная информация клиентов из других стран", - сообщает пресс-служба.



Базы данных с информацией о корпоративных клиентах затронуты не были.



Глава Equifax Ричард Смит принес извинения клиентам и пообещал завершить расследование в ближайшие недели.



Equifax имеет представительства в 24 странах, в том числе в Великобритании и РФ, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек. Бюро основали в 1899 году, его штаб-квартира расположена в Атланте.



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