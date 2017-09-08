Госказначейство: "Деньги Януковича" пошли на дотации аграриям

Конфискованные 2,05 млрд грн Виктора Януковича пошли на дотации аграриям, сообщила Государственная казначейская служба

Государственная казначейская служба Украины подтвердила, что конфискованные 2,05 млрд грн беглого экс-диктатора Виктора Януковича пошли на дотации аграриям. Об этом говорится в ответе на запрос Центра противодействия коррупции, пишет Экономическая правда.



Как сообщает Казначейство, 2,05 млрд грн конфискованных средств, и средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в период с 1 апреля по 4 сентября текущего года были распределены по статье "финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".







Отмечается, что на 4 сентября с небюджетного счета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины фактически перечислено 1,91 млрд грн бюджетной дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям.



Ранее сообщалось, что агрохолдинг МХП бизнесмена Юрия Косюка получил 42% всех аграрных госдотаций в Украине.



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