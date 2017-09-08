Госказначейство: "Деньги Януковича" пошли на дотации аграриям
Государственная казначейская служба Украины подтвердила, что конфискованные 2,05 млрд грн беглого экс-диктатора Виктора Януковича пошли на дотации аграриям. Об этом говорится в ответе на запрос Центра противодействия коррупции, пишет Экономическая правда.
Как сообщает Казначейство, 2,05 млрд грн конфискованных средств, и средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в период с 1 апреля по 4 сентября текущего года были распределены по статье "финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".
Отмечается, что на 4 сентября с небюджетного счета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины фактически перечислено 1,91 млрд грн бюджетной дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Ранее сообщалось, что агрохолдинг МХП бизнесмена Юрия Косюка получил 42% всех аграрных госдотаций в Украине.
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