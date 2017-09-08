 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.99  26.44   EUR:  31.02  31.89
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Госказначейство: "Деньги Януковича" пошли на дотации аграриям

08.09.2017 16:55
Конфискованные 2,05 млрд грн Виктора Януковича пошли на дотации аграриям, сообщила Государственная казначейская служба
Фото: пресс-служба НБУ

Государственная казначейская служба Украины подтвердила, что конфискованные 2,05 млрд грн беглого экс-диктатора Виктора Януковича пошли на дотации аграриям. Об этом говорится в ответе на запрос Центра противодействия коррупции, пишет Экономическая правда.

Как сообщает Казначейство, 2,05 млрд грн конфискованных средств, и средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в период с 1 апреля по 4 сентября текущего года были распределены по статье "финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".



Отмечается, что на 4 сентября с небюджетного счета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины фактически перечислено 1,91 млрд грн бюджетной дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг МХП бизнесмена Юрия Косюка получил 42% всех аграрных госдотаций в Украине.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, Госказначейство
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров