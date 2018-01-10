Глава Amazon стал самым богатым человеком в истории

Состояние Джеффа Безоса достигло $106 млрд

Джефф Безос, глава и основатель интернет-компании Amazon, стал самым богатым человеком в истории. Его состояние на 10 января 2018 г. достигло $106 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю рейтинга. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Капитал Безоса увеличился за счет роста стоимости акций Amazon, крупнейшего онлайн-ритейлера в мире. С начала года состояние Безоса увеличилось на $6,59 млрд.

Ранее самым богатым человеком в истории считался Билл Гейтс. Его капитал, по оценкам Bloomberg, ненамного превысил $100 млрд в 1999 г. Сейчас капитал Гейтса Bloomberg оценивает в $93,3 млрд.

Безос впервые обогнал Гейтса по суммарной стоимости активов в июле 2017 г.

С октября 2017 г. глава Amazon прочно занял первое место в рейтинге самых состоятельных людей мира.

Также в первую пятерку миллиардеров вошли инвестор Уоррен Баффет ($87,3 млрд), создатель Facebook Марк Цукерберг ($77,3 млрд) и ритейлер Амансио Ортега ($76,6 млрд).

Есть в списке миллиардеров и украинский бизнесмен Ринат Ахметов - он занимает 393-ю строчку с состоянием в $4,98 млрд.

Ранее сообщалось, что богатейшая женщина Китая за четыре дня увеличила свой капитал на $2 млрд.

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