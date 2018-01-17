Деньги Януковича: ГПУ не нашла нарушений в действиях брокеров ICU

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в действиях брокеров компании ICU со средствами Януковича не найдено нарушений

В Генпрокуратуре заявляют, что в действиях брокеров компании ICU со средствами беглого экс-диктатора Виктора Януковича пока не найдены нарушения законодательства. Проверки продолжаются. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.



"Компания ICU ничего не оформляла по выводу или вводу средств, она оформляла покупку ценных бумаг за эти средства. Мы изучали роль компании в оформлении покупки за грязные деньги ценных бумаг. Еще до выхода материала Аль Джазиры следствие допросило сотрудников Нацбанка, Ощадбанка и компании ICU. Весной прошлого года мы заказали проверку действий брокеров компании в Госкомиссии по ценным бумагам. И получили ответ, что в действиях брокера нет нарушений действующего законодательства", - сказал он.



Также Луценко сообщил, что прокуратура направила материалы по действиям брокеров на экспертизу. По результатам экспертизы или производство будет закрыто, или будут предъявлены подозрения.



Ранее сообщалось, что Al Jazeera опубликовала засекреченное решение Краматорского райсуда, которое подробно описывает схему вывода окружением Януковича $1,5 млрд из Украины. Одним из участников схемы была компания ICU, которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд.



В ответ ICU заявила о законности своих действий при сопровождении сделок с Ощадбанком и кипрскими компаниями. В ГПУ не подтверждили и не опровергли подлинность текста приговора суда о спецконфискации.



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