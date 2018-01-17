ГПУ планирует конфисковать еще 3 млрд грн - Луценко

На первую половину года Генпрокуратура запланировала споцконфискацию еще 3 млрд грн

Прокуратура планирует конфисковать в бюджет еще 3 млрд грн незаконно выведенных средств. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.



"В первой половине этого года планируем еще 3 млрд грн вернуть в бюджет по спецконфискации. Как, где и когда, не буду разглашать в интересах следствия", - сказал он.



Луценко напомнил, что в августе было принято решение одного из судов Черкасской области, по которому подлежат спецконфискации другие активы окружения Януковича на общую сумму в $220 млн. Из них примерно $110 млн в денежной форме, $65 млн приходится на имущество футбольного клуба Металлист, 1,5 млрд грн - на ОВГЗ, на которые планируется сократить внешний государственный долг.



Он также сообщил, что банки после обысков НАБУ в Ощадбанке просят прокуратуру, чтобы решения о спецконфискации исполнялись через исполнительную службу. "Вчера я подписал обращение к премьер-министру, в котором просил взять на контроль деятельность государственной исполнительной службы, которая должна обеспечить новую спецконфискацию $110 млн и сокращения внешнего долга на 1,5 млрд грн. Премьер-министр и министр юстиции заверили, что это будет сделано в кратчайшие сроки.



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