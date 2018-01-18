Кабмин определился с выплатами пенсий лицам без стажа
Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Порядок определяет механизм назначения помощи тем гражданам, которые уже достигли возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты районных и городских госадминистраций.
При этом учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина.
Временная помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату.
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