Насирову продлили меру пресечения на два месяца

Суд продлил отстраненному главе ГФС Роману Насирову меру пресечения на два месяца

Отстраненному председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде 100 млн грн залога. Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда на заседании 19 января, сообщает Громадське.



"Продлить срок меры пресечения в отношении обвиняемого Насирова до 19 марта 2018", - сказал судья.



Насиров продолжит носить электронный браслет и не сможет выезжать за пределы Киевской области. Также ему не вернут загранпаспорт.



На заседании 19 января прокуроры продолжили зачитывать обвинительное заключение. Документ насчитывает 774 страницы, но прокуроры успели прочитать лишь 54 страниц.



Также на заседании продлили меру пресечения другом обвиняемому в этом деле - руководителю департамента ДФС Владимиру Новикову.



Вчера министр финансов Александр Данилюк сообщил, что подал в Кабмин представление об увольнении председателя ГФС.



Ранее Данилюк говорил, что обеспокоен решением Кабмина отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированные Минфином.



Министерство финансов США высказало желание помочь Украине в реформировании ГФС.



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