В третьем квартале прошлого года сбережения украинцев выросли на 3 млрд грн

Доходы украинцев в III квартале 2017 года составили 642,1 млрд грн, расходы - 639,1 млрд грн. Сбережения граждан выросли на 3 млрд грн, что в 7,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



В III квартале номинальные доходы граждан Украины выросли на 20,2%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, вырос на 16,4%.



Реальные располагаемые доходы украинцев, определенные с учетом ценового фактора, в третьем квартале прошлого года увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Располагаемый доход в расчете на одного человека в III квартале текущего года составил 11,66 тыс. грн, что на 1,685 тыс. грн больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Расходы граждан в III квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 25,1%.



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