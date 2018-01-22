57 украинских чиновников задекларировали биткоины

Наибольшее количество чиновников-владельцев криптовалюты работает в Одесском областном совете и в Верховной Раде

За последние два года 57 украинских госслужащих внесли в свои декларации биткоины. Об этом сообщает проект Opendatabot.



Наибольшее количество владельцев криптовалюты работает в Одесском областном совете и в Верховной Раде.



"Сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине и любого нормативно-правового регулирования. Следовательно, согласно букве закона, у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. В соответствии с духом закона, пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 ("Нематериальные активы")", - отмечает исполнительный директор Антикоррупционного штаба Сергей Миткалик.



"Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериальных активов, или их цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне", - говорит руководитель Opendatabot Алексей Ивнанкин.



Также эксперты указывают на то, что использование чиновниками криптовалюты может увеличивать риск коррупции. "Уже есть случаи, когда правоохранители, изымая компьютерную технику, получают доступ к электронным кошелькам и присваивают на свой счет криптовалюту", - напомнил Миткалик.



Сегодня утром курс биткоина потерял около 4,4% и составил $11,6 тыс.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.