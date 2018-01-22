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57 украинских чиновников задекларировали биткоины

22.01.2018 14:41
Наибольшее количество чиновников-владельцев криптовалюты работает в Одесском областном совете и в Верховной Раде
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За последние два года 57 украинских госслужащих внесли в свои декларации биткоины. Об этом сообщает проект Opendatabot.

Наибольшее количество владельцев криптовалюты работает в Одесском областном совете и в Верховной Раде.

"Сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине и любого нормативно-правового регулирования. Следовательно, согласно букве закона, у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. В соответствии с духом закона, пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 ("Нематериальные активы")", - отмечает исполнительный директор Антикоррупционного штаба Сергей Миткалик.

"Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериальных активов, или их цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне", - говорит руководитель Opendatabot Алексей Ивнанкин.

Также эксперты указывают на то, что использование чиновниками криптовалюты может увеличивать риск коррупции. "Уже есть случаи, когда правоохранители, изымая компьютерную технику, получают доступ к электронным кошелькам и присваивают на свой счет криптовалюту", - напомнил Миткалик.

Сегодня утром курс биткоина потерял около 4,4% и составил $11,6 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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