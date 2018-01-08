Богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 млрд за 4 дня

Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь за четыре биржевых дня увеличила состояние более чем на $2 млрд

Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings Co., крупнейшего девелопера Китая, за первые четыре биржевые дня увеличила свое состояние почти на $2,1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти данные еще не учитывают дальнейший рост курса акций Country Garden Holdings в понедельник, 8 января.

Капитал Ян Хуэйянь вырос с $23,6 млрд до $25,6 млрд, что позволило ей занять 31-е место в списке богатейших людей планеты и пятое - в рейтинге миллиардеров КНР. Ян Хуэйянь - 36 лет и она также является самым молодым миллиардером Китая.

Доходы от продаж Country Garden Holdings в 2017 г. По предварительным данным составили $85 млрд.

Ранее сообщалось, что в топ-50 богатейших людей планеты вошел создатель биткоина.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.