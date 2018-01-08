Богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 млрд за 4 дня
Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings Co., крупнейшего девелопера Китая, за первые четыре биржевые дня увеличила свое состояние почти на $2,1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Эти данные еще не учитывают дальнейший рост курса акций Country Garden Holdings в понедельник, 8 января.
Капитал Ян Хуэйянь вырос с $23,6 млрд до $25,6 млрд, что позволило ей занять 31-е место в списке богатейших людей планеты и пятое - в рейтинге миллиардеров КНР. Ян Хуэйянь - 36 лет и она также является самым молодым миллиардером Китая.
Доходы от продаж Country Garden Holdings в 2017 г. По предварительным данным составили $85 млрд.
Ранее сообщалось, что в топ-50 богатейших людей планеты вошел создатель биткоина.
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