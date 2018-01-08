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Богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 млрд за 4 дня

08.01.2018 14:11
Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь за четыре биржевых дня увеличила состояние более чем на $2 млрд
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings Co., крупнейшего девелопера Китая, за первые четыре биржевые дня увеличила свое состояние почти на $2,1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти данные еще не учитывают дальнейший рост курса акций Country Garden Holdings в понедельник, 8 января.

Капитал Ян Хуэйянь вырос с $23,6 млрд до $25,6 млрд, что позволило ей занять 31-е место в списке богатейших людей планеты и пятое - в рейтинге миллиардеров КНР. Ян Хуэйянь - 36 лет и она также является самым молодым миллиардером Китая.

Доходы от продаж Country Garden Holdings в 2017 г. По предварительным данным составили $85 млрд.

Ранее сообщалось, что в топ-50 богатейших людей планеты вошел создатель биткоина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Китай, капитал
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