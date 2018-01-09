Минфин хочет ужесточить контроль за богатыми украинцами

Министерство финансов предлагает обязать состоятельных граждан ежегодно подавать декларацию об имуществе и доходах

Министерство финансов Украины предложило обязать состоятельных физических лиц ежегодно подавать налоговую декларацию и определить критерии, по которым физлица будут считаться состоятельными. Соответствующий законопроект уже разработан Минфином, сообщает УНИАН.

Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести граждан, которые являются владельцами крупных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют от и более 10% уставного капитала юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за предыдущий налоговый (отчетный) год в размере 10 и более млн евро.

Также состоятельными предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Минфин предлагает обязать состоятельных граждан подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, и установить повышенный уровень ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил реформировать систему наказания налогоплательщиков.

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