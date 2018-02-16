Данилюк подал в суд на ГФС

В Окружной админсуд Киева поступил иск министра финансов к Государственной фискальной службе

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от министра финансов Александра Данилюка к ГУ ГФС в Киеве и Государственной фискальной службе.



Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС о проведении документальной внеплановой невыездной проверки, а также о переносе срока проведения начатой ​​проверки.



Кроме этого, истец просит суд признать противоправными действия ГУ ГФС по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.



Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений.



В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.



Судебное заседание состоится 5 апреля.



В ноябре сообщалось, что налоговую проверку в отношении министра финансов возобновили.



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