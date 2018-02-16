Данилюк подал в суд на ГФС
В Окружной административный суд города Киева поступил иск от министра финансов Александра Данилюка к ГУ ГФС в Киеве и Государственной фискальной службе.
Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС о проведении документальной внеплановой невыездной проверки, а также о переносе срока проведения начатой проверки.
Кроме этого, истец просит суд признать противоправными действия ГУ ГФС по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.
Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений.
В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.
Судебное заседание состоится 5 апреля.
В ноябре сообщалось, что налоговую проверку в отношении министра финансов возобновили.
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