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Данилюк подал в суд на ГФС

16.02.2018 13:55
В Окружной админсуд Киева поступил иск министра финансов к Государственной фискальной службе
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от министра финансов Александра Данилюка к ГУ ГФС в Киеве и Государственной фискальной службе.

Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС о проведении документальной внеплановой невыездной проверки, а также о переносе срока проведения начатой ​​проверки.

Кроме этого, истец просит суд признать противоправными действия ГУ ГФС по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.

Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений.

В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.

Судебное заседание состоится 5 апреля.

В ноябре сообщалось, что налоговую проверку в отношении министра финансов возобновили.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ГФС, Данилюк
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