Претендент на пост главы НБУ задекларировал 15 млн грн доходов

По итогам прошлого года доходы заместителя председателя Нацбанка Якова Смолия составили 15 млн грн

Доход претендента на пост председателя Национального банка Украины (НБУ), нынешнего заместителя главы НБУ Якова Смолия в 2017 составил более 15 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.



Зарплата Смолия в 2017 году составила 2,31 млн грн, тогда как годом ранее эта сумма составляла 1,82 млн грн.



Почти 2,5 млн от доходов составило предоставление имущества в аренду. Среди арендаторов несколько банков, в частности, Райффайзен банк Аваль, Правэкс-Банк и КСГ банк.



Из недвижимости в декларации Смолия указаны 12 земельных участков, две квартиры, 19 офисов, два гаража, жилой дом, апартаменты, дом семейного отдыха и физкультурно-оздоровительный комплекс. Имущество расположено в Киевской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях, в столице и в Севастополе.



Кроме того, Смолий задекларировал три автомобиля (Volkswagen Multivan 2012 года, Toyota LC100 2006-го, и Mitshubishi Colt 2002-го), гидроцикл и прицеп.



В собственности замглавы НБУ также двое часов от Patek Philippe и Breguet, квадроцикл и гольфкар.



Смолий владеет инвестиционными сертификатами компании Эталон Эссет Менеджмент суммарной номинальной стоимостью в более 17,9 млн грн, а также акциями и облигациями ряда предприятий.



Все задекларированное Смолием и его женой имущество было приобретено до 2017 года.



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