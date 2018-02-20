Минфин разрешит бюджетникам получать выплаты в частных банках

Сотрудники госсектора смогут получать зарплаты и пенсии в частных банках

Министерство финансов разрешит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату сотрудникам государственного сектора в частных банках. Об этом рассказала заместитель министра финансов Оксана Маркарова, пишет Громадське.



Соответствующее постановление было принято несколько дней назад, уточнила Маркарова.



"После серьезного "банкопада" мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями, поэтому мы поставили правительству достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов", - пояснила Маркарова существовавшее до сих пор постановление.



Теперь же, в Министерстве финансов уверены, что работать с пенсиями и соцвыплатами имеют право банки, которые выполняют все требования Национальным банком Украины, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов физических лиц.



"То есть фактически для всего сектора, который находится в хорошем состоянии", - отметила заместитель министра.



При этом государственные учреждения, по ее словам, и в дальнейшем смогут собственные поступления держать только в государственных банках.



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