ГФС насчитала в Киеве 200 миллионеров
20.02.2018 15:25
На данный момент Государственная фискальная служба получила от киевлян 3,2 тыс. декларацй о доходах
Фото: пресс-служба НБУ
Государственная фискальная служба (ГФС) в городе Киеве на сегодня приняла от граждан 3,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 1,9 млрд грн. Об этом сообщила глава управления ГФС в Киеве Людмила Демченко, сообщает УНИАН.
"На сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров", - сказала она.
Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.
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