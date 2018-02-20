 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.38   EUR:  33.30  33.96
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ГФС насчитала в Киеве 200 миллионеров

20.02.2018 15:25
На данный момент Государственная фискальная служба получила от киевлян 3,2 тыс. декларацй о доходах
Фото: пресс-служба НБУ

Государственная фискальная служба (ГФС) в городе Киеве на сегодня приняла от граждан 3,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 1,9 млрд грн. Об этом сообщила глава управления ГФС в Киеве Людмила Демченко, сообщает УНИАН.

"На сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров", - сказала она.

Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров