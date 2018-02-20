ГФС насчитала в Киеве 200 миллионеров

На данный момент Государственная фискальная служба получила от киевлян 3,2 тыс. декларацй о доходах

Государственная фискальная служба (ГФС) в городе Киеве на сегодня приняла от граждан 3,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 1,9 млрд грн. Об этом сообщила глава управления ГФС в Киеве Людмила Демченко, сообщает УНИАН.



"На сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров", - сказала она.



Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.



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