Основатель Amazon за день разбогател на $1 млрд
22.02.2018 11:12
Благодаря росту курса акций Amazon основатель компании Джефф Безос стал богаче на $1,15 млрд
Джефф Безос (фото - Getty Images)
Основатель и глава Amazon миллиардер Джефф Безос разбогател на $1,15 млрд за один день после того, как стоимость акций компании впервые превысила $1,5 тыс. за штуку. Об этом сообщает Bloomberg.
Вследствие повышения котировок состояние Безоса выросло до $124 млрд. Он по-прежнему занимание первую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс ($91,6 млрд), на третьем - инвестор Уоррен Баффет ($86,2 млрд).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Основатель Amazon за день разбогател на $1 млрд 11:12
- Бюджет использовал половину "денег Януковича" - Госказначейство 15:40
- ГФС насчитала в Киеве 200 миллионеров 15:25
- Минфин разрешит бюджетникам получать выплаты в частных банках 15:05
- Претендент на пост главы НБУ задекларировал 15 млн грн доходов 13:55