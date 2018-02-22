Основатель Amazon за день разбогател на $1 млрд

Благодаря росту курса акций Amazon основатель компании Джефф Безос стал богаче на $1,15 млрд

Основатель и глава Amazon миллиардер Джефф Безос разбогател на $1,15 млрд за один день после того, как стоимость акций компании впервые превысила $1,5 тыс. за штуку. Об этом сообщает Bloomberg.



Вследствие повышения котировок состояние Безоса выросло до $124 млрд. Он по-прежнему занимание первую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс ($91,6 млрд), на третьем - инвестор Уоррен Баффет ($86,2 млрд).



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.