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Основатель Amazon за день разбогател на $1 млрд

22.02.2018 11:12
Благодаря росту курса акций Amazon основатель компании Джефф Безос стал богаче на $1,15 млрд
Джефф Безос (фото - Getty Images)

Основатель и глава Amazon миллиардер Джефф Безос разбогател на $1,15 млрд за один день после того, как стоимость акций компании впервые превысила $1,5 тыс. за штуку. Об этом сообщает Bloomberg.

Вследствие повышения котировок состояние Безоса выросло до $124 млрд. Он по-прежнему занимание первую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс ($91,6 млрд), на третьем - инвестор Уоррен Баффет ($86,2 млрд).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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