 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.71  27.02   EUR:  32.62  33.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Давид де Ротшильд покинет пост управляющего Rothschild&Co.

28.02.2018 13:10
В июне этого года правление финансовой группы Rothschild&Co. возглавит сын Давида де Ротшальда Александр
Фото: rothschild.com

Председатель правления финансовой группы Rothschild&Co. Давид де Ротшильд подаст в отставку в июне этого года. Как сообщает Financial Times, его пост займет сын Александр.

Это будет седьмая смена поколений, отмечает издание.

С 2008 года Ротшильд-младший занимает пост зампредседателя Rothschild&Co. и отвечает отвечает за подразделение торгового банкинга.

До этого он в течение трех лет был менеджером в инвесткомпании Argan Capital.

Rothschild&Co. - финансовая группа, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Под контролем Rothschild&Co. находятся Rothscild Group, N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров