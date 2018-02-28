Давид де Ротшильд покинет пост управляющего Rothschild&Co.

В июне этого года правление финансовой группы Rothschild&Co. возглавит сын Давида де Ротшальда Александр

Председатель правления финансовой группы Rothschild&Co. Давид де Ротшильд подаст в отставку в июне этого года. Как сообщает Financial Times, его пост займет сын Александр.



Это будет седьмая смена поколений, отмечает издание.



С 2008 года Ротшильд-младший занимает пост зампредседателя Rothschild&Co. и отвечает отвечает за подразделение торгового банкинга.



До этого он в течение трех лет был менеджером в инвесткомпании Argan Capital.



Rothschild&Co. - финансовая группа, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Под контролем Rothschild&Co. находятся Rothscild Group, N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.



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