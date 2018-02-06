Порошенко задекларировал более 1 млн грн дивидендов

Президент Петр Порошенко внес в электронную декларацию процентные доходы на общую сумму 1,05 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал доходы от процентов в Международном инвестиционном банке (МИБ) на общую сумму 1,05 млн грн.



Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.



Глава государства получил 611,4 тыс. грн, 326,08 тыс. грн и 115,09 тыс. грн от вкладов в МИБе.



В прошлом году президент задекларировал 12,29 млн грн доходов (за 2016 год). Зарплата составила 366,34 тыс. грн.



На счетах в МИБе у главы государства - 80,78 тыс. грн, $25,92 млн, €9,88 тыс. и 393 фунта.



Из недвижимости президент владеет домом площадью 1,33 тыс. кв. м в селе Козин, а также двумя квартирами в Киеве на 82,15 квадратных метра и на 68,2 квадратных метра.



В собственности президента указана корпорация Roshen и Международный инвестиционный банк.



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