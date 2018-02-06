Украинцы в январе продали рекордное количество валюты
06.02.2018 16:52
По данным НБУ, в январе граждане продали наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купили
Граждане Украины в январе продали наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купили. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.
В прошлом месяце украинцы купили валюты на $580, а продали банкам и небанковским учреждениям $837,3 млн, уточняет НБУ.
Чистое сальдо продажи валюты - $257,2 млн - является рекордным за последние полгода, отмечает регулятор.
Читайте также: Доллар отступает. Пять выводов о январской девальвации
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Украинцы в январе продали рекордное количество валюты 16:52
- Порошенко задекларировал более 1 млн грн дивидендов 14:45
- Состояние олигархов из "кремлевского списка" достигает $400 млрд 15:55
- Главу Госаудитслужбы отпустили под личное обязательство 15:15
- 57 украинских чиновников задекларировали биткоины 14:41
- Международные резервы Украины сократились до $18,44 млрд вчера 18:28
- Депутаты одобрили создание кредитного реестра НБУ вчера 17:55
- Минфин назвал самые "открытые" города Украины вчера 17:54
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 17 копеек вчера 17:27
- Украинцы в январе продали рекордное количество валюты вчера 16:52