Украинцы в январе продали рекордное количество валюты

По данным НБУ, в январе граждане продали наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купили

Граждане Украины в январе продали наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купили. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.



В прошлом месяце украинцы купили валюты на $580, а продали банкам и небанковским учреждениям $837,3 млн, уточняет НБУ.



Чистое сальдо продажи валюты - $257,2 млн - является рекордным за последние полгода, отмечает регулятор.

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