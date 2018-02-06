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Украинцы в январе продали рекордное количество валюты

06.02.2018 16:52
По данным НБУ, в январе граждане продали наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купили

Граждане Украины в январе продали наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купили. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.

В прошлом месяце украинцы купили валюты на $580, а продали банкам и небанковским учреждениям $837,3 млн, уточняет НБУ.

Чистое сальдо продажи валюты - $257,2 млн - является рекордным за последние полгода, отмечает регулятор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, Нацбанк
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