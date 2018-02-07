Forbes составил рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте

Рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте, возглавил разработчик Ripple

Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. В рейтинг, опубликованный на сайте издания, вошли 19 человек.



Список возглавил Крис Ларсен, известный как как сооснователь Ripple. По данным Forbes, его капитал составляет от $7,5 млрд до $8 млрд. В рейтинг вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс (4 место), которых The Telegraph назвал первыми в мире биткоиновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них эту идею. По оценке издания, их капитал составляет от $900 млн до $1,1 млрд.



В рейтинге на 17 месте оказался также изобретатель валюты эфириум Виталий Бутерин. Эфириум - вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоина. Капитал Бутерина, составляет $400-500 млн.



То, что Forbes называет не точную оценку состояния, а указывает диапазон, связано с тем, что рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью, отмечает само издание. Оценки Forbes основаны на данных о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами, а также на долях участников рейтинга в криптовалютных компаниях.



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