 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.09  27.47   EUR:  33.35  34.04
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Британская разведка подозревает олигарха из РФ в обходе санкций

07.02.2018 14:33
Первичное размещение акций компании En+ Олега Дерипаски могло нарушить санкционный режим
Фото: Getty Images

Разведывательная служба Великобритании MI6 обеспокоена тем, что первичное размещение акций компании En+, которую контролирует российский миллиардер Олег Дерипаска, прошло без предварительных консультаций с разведкой. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Источник газеты в разведке назвал скандалом разрешение компании провести IPO.

Совладельцем En+ является банк ВТБ, находящийся под санкциями Евросоюза и США. На саму En+ санкции не распространяются, но ВТБ выделял фирме средства на IPO, уточняет издание.

Читайте также - "Кремлевский доклад": Минфин США включил в список компании из РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, санкции
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров