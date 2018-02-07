Британская разведка подозревает олигарха из РФ в обходе санкций

Первичное размещение акций компании En+ Олега Дерипаски могло нарушить санкционный режим

Разведывательная служба Великобритании MI6 обеспокоена тем, что первичное размещение акций компании En+, которую контролирует российский миллиардер Олег Дерипаска, прошло без предварительных консультаций с разведкой. Об этом пишет The Daily Telegraph.



Источник газеты в разведке назвал скандалом разрешение компании провести IPO.



Совладельцем En+ является банк ВТБ, находящийся под санкциями Евросоюза и США. На саму En+ санкции не распространяются, но ВТБ выделял фирме средства на IPO, уточняет издание.



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