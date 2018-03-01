Суд снова отказался отстранять главу Госаудитслужбы

Апелляционный суд Киева отказался отстранять главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову от должности

Апелляционный суд Киева отказался отстранять главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову от занимаемой должности. Соответствующее решение объявил судья Виктор Глиняный, сообщает Укринформ.



"Апелляцию прокурора САП удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского райсуда от 29 января, которой отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении Гавриловой от должности главы Государственной аудиторской службы, отменить. Принять новое постановление, которым ходатайство об отстранении Гавриловой от должности главы Госаудитслужбы оставить без удовлетворения. Постановление изменяется в мотивировочной части", - сказал Глиняный.



Полный текст постановления будет объявлен 6 марта.



Таким образом, суд оставил решение суда первой инстанции об отказе отстранить Гаврилову от должности в силе, но изменил мотивировочной часть этого решения.



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23 января 2018 года председателю Госаудита сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн. Соответствующую инфографику подготовило и обнародовало НАБУ. 25 января суд отпустил Гаврилову под личное обязательство, несмотря на то, что прокуроры просили назначить ей залог в свыше 1 млн грн.

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