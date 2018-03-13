Минюст создал антирейтинг работодателей, не платящих зарплату

В органах Государственной исполнительной службы находится более 500 тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности

Министерство юстиции Украины создало антирейтинг работодателей, согласно которому с 1 апреля начнется взыскание задолженности по заработной плате в пользу работников. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, пишет Экономическая правда.



Она отметила, что в так называемый антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности.



"Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, находящиеся на вершине антирейтинга. У нас на сегодня сформирован такой антирейтинг соответствующих предприятий", - сообщила Глущенко.



Она отметила, что сейчас у судебных исполнителей находится более 500 тыс. производств по принудительному взысканию задолженности, поэтому министерство выбрало это направление одним из приоритетов работы.



"На сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 500 тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности. Это серьезный показатель. Соответственно, мы обязаны реагировать на такое постыдное явление и показывать всем, что не платить заработную плату - это преступление", - подчеркнула Глущенко. По ее словам, в прошлом году органы ГИС взыскали 2,1 млрд грн задолженности по зарплате.



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