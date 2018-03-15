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Украинцы перечислили из Польши 100 млрд грн в прошлом году

15.03.2018 11:40
Объем денежных переводов украинских граждан из Польши в 2017 году вырос до 100 млрд грн
Фото: Pixabay

Объем денежных переводов украинских граждан из Польши вырос в 2017 году почти в полтора раза и составил 13 млрд злотых (около 100 млрд грн). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, пишет Экономическая правда.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых - это около 100 млрд грн",- отметил он.

Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году в Украину было переведено $2,38 млрд (в эквиваленте), за пределы Украины - $286 млн, в пределах страны - $4,46 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: денежные переводы, Польша
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