НБУ повысил лимит вывода дивидендов за границу

Нацбанк разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за все предыдущие годы

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за все предыдущие годы. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"До сих пор инвесторам можно было платить за границу в иностранной валюте дивиденды, начисленные только за период до 2016 года включительно. При этом суммы таких платежей были ограничены установленными лимитами (для дивидендов за 2014-2016 годы - до $5 млн в месяц, для дивидендов за период до 2013 года включительно - не более $2 млн в месяц)", - отмечает НБУ.



Теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до $7 млн в месяц независимо от периода, за который начислены эти дивиденды.



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