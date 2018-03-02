Минсоцполитики предлагает ввести отчисления ЕСВ со всей зарплаты
Министерство социальной политики разработало законопроект, который предлагает ввести две новые нормы, которые увеличат поступления от ЕСВ приблизительно на 5 млрд грн.
Сейчас в Украине действует ограничение, согласно которому ЕСВ в размере 22% платится только с части дохода, которая не превышает 15 минимальных зарплат - то есть 55,8 тыс. грн, напоминает пресс-служба.
Министр Андрей Рева предлагает, чтобы ЕСВ отчислялось со всей суммы заработной платы. Но чтобы нагрузка на украинцев с высокими доходами выросла умеренно, министр предложил применять регрессивную шкалу.
Минсоцполитики отмечает, что сейчас в Украине около 60 тыс. граждан, чья месячная зарплата превышает 55,8 тыс. грн. "Среди них есть те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен. Это в первую очередь топ-менеджеры как негосударственных, так и государственных компаний, к примеру, Нафтогаза", - уточняет пресс-служба.
По словам министра, если Верховная Рада поддержит этот законопроект, Пенсионный фонд получит дополнительно 5 млрд грн.
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