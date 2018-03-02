Минсоцполитики предлагает ввести отчисления ЕСВ со всей зарплаты

Министр Андрей Рева предлагает, чтобы ЕСВ отчислялось со всей суммы заработной платы

Министерство социальной политики разработало законопроект, который предлагает ввести две новые нормы, которые увеличат поступления от ЕСВ приблизительно на 5 млрд грн.



Сейчас в Украине действует ограничение, согласно которому ЕСВ в размере 22% платится только с части дохода, которая не превышает 15 минимальных зарплат - то есть 55,8 тыс. грн, напоминает пресс-служба.



Министр Андрей Рева предлагает, чтобы ЕСВ отчислялось со всей суммы заработной платы. Но чтобы нагрузка на украинцев с высокими доходами выросла умеренно, министр предложил применять регрессивную шкалу.



Минсоцполитики отмечает, что сейчас в Украине около 60 тыс. граждан, чья месячная зарплата превышает 55,8 тыс. грн. "Среди них есть те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен. Это в первую очередь топ-менеджеры как негосударственных, так и государственных компаний, к примеру, Нафтогаза", - уточняет пресс-служба.



По словам министра, если Верховная Рада поддержит этот законопроект, Пенсионный фонд получит дополнительно 5 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.