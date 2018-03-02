Депозиты теряют власть. На чем еще можно заработать?

Хранить деньги можно не только на депозите или в недвижимости

Как мыслит среднестатистический украинец, который не знает, куда вложить свободные деньги?



Гривня обрушится, фондового рынка не существует, по облигациям неизбежно будет дефолт. Значит, лучше покупать недвижимость или хранить деньги на депозите в госбанке.



К сожалению, это утверждение давно стало аксиомой для наших инвесторов. Многие даже считают, что оно в принципе не подлежит обсуждению.



Это не так. Вариантов для инвестиций на самом деле гораздо больше.



Гривня не безнадежна



Да, назвать гривню твердой валютой не повернётся язык даже у самого ярого патриота. Курс нестабилен. Инфляция остается высокой.



В 2015 году инфляция достигла 43%, и это был абсолютный максимум за последние 16 лет. За этот период средний темп роста цен составил около 12% годовых. С точки зрения хранения денег, это не так уж много - тот же депозит или гривневые облигации могли бы дать неплохой годовой доход даже с поправкой на обесценивание нацвалюты.

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Фанаты покупки доллара и евро ответят: с падением курса гривни пропорционально возрастают и расходы в этих валютах. Но, во-первых, правило валютной диверсификации никто не отменял. Во-вторых, живя в Украине, у вас все равно есть гарантированные затраты в гривне, так зачем же отказываться от гривневых инструментов с доходностью выше инфляции? Те же ОВГЗ - ставка купона по ним хоть и ниже, чем в корпоративном сегменте, зато доходность не облагается налогом.



И не стоит забывать, что валюта также подвержена инфляции. Поэтому и долларовые и евровые активы нужно размещать с доходностью выше 2% годовых. Все, что ниже - не имеет смысла, вне зависимости от курса.



Деньги - бизнесу?



Наблюдая за банкротствами банков в Украине или публичными судебными разбирательствами кредиторов с заемщиками, можно сделать вывод, что украинский бизнес никогда (или почти никогда) не платит по долгам.



Давайте вспомним Enron, Global Crossing, WorldCom, Delta Airlines, Lehman Brothers, Tribune Group, Chrysler, Trump Entertainment Resorts. Таких примеров хватает и в мире. Бизнес - это всегда риск. И он есть везде: и в Украине, и в Америке, и в Африке.



Отечественный малый и средний бизнес за последние 10 лет стал более ответственным. Случаев мошенничества и злокозненных попыток уйти от обслуживания долга стало гораздо меньше, если мы говорим о системных компаниях. Такой бизнес, в отличие от крупного, может быть куда более устойчивым во времена кризиса. Вы же все помните крах агрохолдинга Мрия, Дельта Банка и Родовида?

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К тому же далеко не все крупные корпорации в Украине ведут себя безответственно. Достаточно спросить инвесторов, купивших облигации Метинвеста и ДТЭК: несмотря на реструктуризацию облигаций, эти компании были достаточно честны с кредиторами, не говоря уже о ставке купона по их бумагам, которая обычно значительно выше, чем в банках.



Безусловно, на рынке сейчас ничтожно мало эмитентов. Но украинский бизнес все активнее присматривается к варианту выпуска облигаций. Пока что первопроходцами выступают банки и лизинговые компании. Например, ТАС или Идея Банк предлагают доходность по облигациям выше, чем по своим же депозитным программам. Недавно облигации с доходностью в 19% годовых выпустила Укрпочта.



Облигации, как правило, стоят от 1000 грн, выбор на нашем рынке есть, хоть и небольшой - государство, системный бизнес, коммерческие банки, лизинговые компании. Выупск таких бумаг - это, как правило, признак предприятия, которое показывает стабильно успешную работу.



Биржа против криптовалют



Увы, украинский фондовый рынок мертв. Мотор Сич и Райфайзен Банк Аваль не в счет. Но не стоит забывать, что украинцам наконец-то разрешили инвестировать в акции зарубежных компаний. И хотя $50 000 - ничтожно малая сумма для серьезных инвестиций на зарубежных рынках - лиха беда начало. Тем более, что с февраля выводить деньги за рубеж для покупки акций крупных иностранных корпораций необязательно.

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Да, акции падают. В конце января все только и обсуждали события на мировых биржах. Но в прошлом году именно середина февраля стала одним из лучших периодов на американском рынке. Важно лишь помнить, что инвестиции и эмоции несовместимы. Все что угодно - только не поддавайтесь панике.



Хочется эмоций? Вкладывайтесь в криптовалюту. Правда, инвестициями это назвать нельзя.



Недвижимость - фундаментально и надежно?



Рынок недвижимости сейчас явно переполнен предложением. Нельзя не отметить и тренд на сокращение населения и падение доходов. Спрос постоянно падает. Цены тоже.

Поэтому инвестировать в недвижимость в Украине, если у вас на руках валюта, а не гривня - то еще удовольствие. Если в 2007 году вы купили квартиру в Печерском районе Киева, заплатив $10 000 за квадратный метр, то даже в "хорошем" 2013-м за этот же объект можно было выручить не более $5000-6000 за кв. м. Сегодня квадрат в таких квартирах стоит в лучшем случае $2000-3000. Дополнительные комментарии излишни.

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Вместе с тем, инвестиции в недвижимость требуют солидного капитала. В противном случае, вы будете зависеть от одного объекта в одной стране, со всеми вытекающими рисками. В дополнение - объект может какое-то время простаивать и требовать ощутимых затрат на оплату коммунальных услуг, не говоря уже о периодическом ремонте.



Краткий итог



Времена, когда можно было сдать двухкомнатную квартиру в центре Киева и уехать жить на Гоа ушли. Держать деньги под матрацем - сейчас тоже не вариант. Купюры умеют таять, даже если их не тратить.



И в первом, и во втором случае, вы точно будете терять деньги. В ситуации, когда под матрацем у вас доллары или евро, а на Гоа вы жить не собираетесь, - тоже.



Инвестировать нужно с умом. Поэтому, чем раньше вы начнете, тем больше возможностей откроется перед вами. А дальше - одно главное правило: доверяй, но диверсифицируй.

Сергей Васьков,

управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал"