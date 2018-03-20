СМИ: Состоятельные россияне массово получают второе гражданство

Forbes отмечает, что граждане России начали получать двойное гражданство, чтобы остаться на обслуживании в латвийских банках

Состоятельные россияне получают второе гражданство, чтобы остаться на обслуживании в латвийских банках. Об этом сообщает Forbes.



Риски латвийской банковской системы растут, и многие россияне вынуждены выводить деньги из этой прибалтийской страны. Вслед за падением одного из крупнейших банков Латвии ABLV растет беспокойство в отношении Rietumu. Этот банк, как и ABVL, отказался от расчетных операций в долларах для нерезидентов и перешел на евро. Правление банка Rietumu в силу обстоятельств, сложившихся в банковской сфере Латвии, приняло решение о том, что впредь базовой валютой обслуживания расчетного счета является евро. Клиентам предложено перевести свои долларовые средства в евро и использовать их для платежей. Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически.



ABVL и Rietumu долгое время делали ставку на привлечение клиентской базы из СНГ, для чего помогали клиентам открывать офшорные компании.



Затем латвийские банки отказались от работы с классическими офшорными компаниями и открывали счета только компаниям из юрисдикций, где есть законодательные требования по отчетности, и требовали подтверждения реальности офшорного бизнеса (наличие офиса, сотрудников).



В феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании денег и коррупционной деятельности в банковской системе Латвии, где обнаружили расчетные операции, связанные с Северной Кореей, которые шли через банк ABLV. После публикации доклада из ABLV вывели €600 млн, из Norvik Nanka - не менее €43 млн. Также заметное сокращение депозитной базы произошло в Rietumu, за прошлый год банк стал лидером по оттоку депозитов. ABLV будет ликвидирован, а его вкладчики получат страховку в сумме до €100 тыс.



В Латвии готовятся законопроекты, которые направлены на сокращение доли нерезидентов в латвийских банках.



Последние скандалы, судя по всему, окончательно положат конец массовым банковским операциям россиян в Латвии. По данным Минфина, десятке банков работающим с нерезидентами придется менять свои бизнес-модели. На начало 2017 года депозиты резидентов в латвийских банках составили €12,2 млрд (57%), а депозиты нерезидентов - €9,2 млрд.



Окончательно сокрушить латвийские банки может решение о введении санкций со стороны американских властей на обслуживание операций в долларах США.



По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, глобальная система офшорных счетов впоследствии останется доступна только для лиц, которые успели сменить налоговое резиденство. "Растет количество российских бизнесменов со вторым гражданством, которые хотят снять возможные риски запрета операций с долларов и евро со своими западными партнерами. Это исключает риски геополитики", - объясняет Захаров.



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