После изменения методики подсчета объема денежных переводов в Украину их объем вырос, отмечает Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Объемы переводов, таким образом, выросли: в 2015 году - на $1,8 млрд до $7 млрд; в 2016 году - на $2,1 млрд до $7,5 млрд; в 2017 году - на $2 млрд до 9,3 млрд.



Пересмотр связан с появлением новых статистических данных, которые подтвердились данными миграционных потоков украинских работников за последние три года.



Выяснилось, что оценка объема платежей из основных стран-партнеров оказалась заниженной. Во-первых, за последние годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов. Во-вторых, административные ограничения на использование международных платежных систем между Украиной и Россией обусловили сокращение официальных переводов из России и, как следствие, недооценке объема неформальных переводов.



НБУ провел переоценку объема частных денежных переводов за счет появления новых данных о трудовой миграции из Украины (данные Госстата) и объемов частных денежных переводов в Украину (оценки центральных банков Польши и России).



Если по предыдущим оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил $1,35 млрд в 2017 году, то на основе данных Национального банка Польши сейчас НБУ эту сумму увеличил более чем вдвое - $3,123 млрд.



Нацбанк теперь для основных стран-партнеров (Польша и Россия) будет учитывать так называемую "зеркальную статистику", то есть данные платежного баланса центробанков этих стран. А для 18 стран, с которыми Украина имеет наибольшие потоки частных денежных переводов, будут рассчитываться индивидуальные коэффициенты на основе соответствующих исследований.



Пересмотр методики улучшил сальдо текущего счета платежного баланса: в 2015 году - с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП; в 2016 году - с дефицита в 3,7% ВВП до дефицита 1,4% ВВП; в 2017 году - с дефицита в 3,5% ВВП до дефицита в 1,6% ВВП.



Сальдо сводного платежного баланса осталось неизменным вследствие зеркальной корректировки финансового счета.



Основным источником данных для подсчета объема переводов является отчетность через официальные каналы - банки и международные платежные системы, а также результаты опросов, которые позволят оценить объемы неформальных переводов - в наличной или товарной форме.



Обновленные данные будут учтены при подготовке новых макроэкономических прогнозов, которые будут обнародованы в Инфляционный отчет в апреле.



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