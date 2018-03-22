Налоговый долг крупного бизнеса сократился на 7 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков сообщил о сокращении налогового долга до 14 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) сообщил о сокращении налогового долга на 6,8 млрд грн до 13,9 млрд грн.



Пассивный долг (банкроты, банки в процедуре ликвидации, зона АТО, задолженность по части прибыли) составляет 54% от долга, или 7,5 млрд грн.



Активный долг (налоговый долг возможен к взысканию) составляет 46% - 6,4 млрд грн.



В Офисе отмечают, что за аналогичный период 2017 года прирост налогового долга составил 3,3 млрд грн.



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