 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.16  26.48   EUR:  32.12  32.71
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Больше всего украинцы тратят на еду - Госстат

23.03.2018 11:50
Расходы на продукты питания составляют почти половину от всех расходов граждан Украины
Фото: Pixabay

Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания. Это следует из отчета Государственной службы статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Госстат отмечает, что расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

На четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак, которые в прошлом году превысили 146 млрд грн. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения, отмечает Госстат.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госстат
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров