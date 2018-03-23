Больше всего украинцы тратят на еду - Госстат

Расходы на продукты питания составляют почти половину от всех расходов граждан Украины

Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания. Это следует из отчета Государственной службы статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Госстат отмечает, что расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.



На четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак, которые в прошлом году превысили 146 млрд грн. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения, отмечает Госстат.



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