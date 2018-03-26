Потребителей освободили от уплаты судебного сбора
Верховный суд Украины принял решение, согласно которому истцы по делам о защите их прав как потребителей освобождены от уплаты судебного сбора в соответствии с законом "О защите прав потребителей" не только в суде первой инстанции. Об этом сообщает Госпродпотребслужба на официальном сайте.
В этом законе всегда была норма об освобождении потребителей от уплаты судебного сбора (ранее - пошлины). После внесения изменений в закон "О судебном сборе" из перечня категорий истцов, освобожденных от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, исключили истцов, обращающихся в суд за защитой своих прав как потребителей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
3871
-
2699
-
2193
-
2077
-
1974