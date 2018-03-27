Just business. Сергей Мавроди и его пирамиды

Чем занимался основатель самой известной на постсоветском пространстве финансовой пирамиды?

В Москве на 63-м году жизни умер Сергей Мавроди - основатель МММ, крупнейшей финансовой пирамиды на постсоветском пространстве. В начале 2000-х МММ основала дочерний проект в Украине. Чем запомнился один из самых известных российских дельцов конца прошлого века?



С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Сергей Мавроди - инженер-программист по образованию. Его первым бизнесом в 1980-х годах стала продажа видеокассет. Торговля дефицитным товаром была прибыльным, но рискованным бизнесом. Производство и продажа видеопродукции с СССР были вне закона. В 1983 году Мавроди признали виновным, но будущему миллионеру повезло. Спустя 10 дней он вышел на свободу по амнистии.



В 1989 году Мавроди зарегистрировал кооператив МММ. Тайна имени компании проста - кроме него среди учредителей были брат Владислав и их общая знакомая Ольга Мельникова. Для названия взали первые буквы фамилий соучредителей. Впрочем, остальные участники играли в компании номинальную роль. Мавроди неоднократно говорил, что компаньоны нужны были ему только из-за требований закона - учредителей должно было быть минимум трое.



Поначалу кооператив занимался той же торговлей - преимущественно импортной оргтехникой. В 1993 году компания зарегистрировала выпуск своих акций, 1 февраля 1994 года, они поступили в открытую продажу. Цена - 1000 рублей ($0,65 на тот момент). Мавроди обещал владельцам акций по первому требованию выкупать их. Текущий курс акций он определял сам.



На вопрос, во что, собственно, вкладываются деньги, основатель МММ отвечал туманно. Мол, речь идет о неких сверхприбыльных экспортно-импортных операциях.



Всего за шесть месяцев курс акций вырос в 127 раз, причем его начали публиковать СМИ. Сергею Мавроди удалось завлечь в пирамиду более 15 млн вкладчиков, в первую очередь благодаря знаменитой телерекламе с Леней Голубковым.



К середине лета популярность Мавроди и Голубкова стала сильно раздражать российские власти. Тогдашний премьер Виктор Черномырдин в одном из интервью вскользь заметил, что возможности легкого заработка для граждан быстро закончатся. Мавроди не остался в долгу и на следующий день разместил в одной из российских газет сообщение: "Власти не любят Леню Голубкова и Марину Сергеевну. Но любят ли Леня Голубков и Марина Сергеевна власти?".

К открытой войне с властной машиной Мавроди оказался не готов. 28 июля 1994 года под офисом МММ собрались несколько тысяч человек. Выдачу денег практически сразу прекратили, а основатель пирамиды объявил, что курс акций возвращается к изначальной тысяче рублей.



Куда исчезли деньги вкладчиков, остается загадкой. Ни в офисах МММ, ни в квартире самого Мавроди в ходе многочисленных обысков не нашли ничего особо ценного.



КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В августе 1994 года Мавроди арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Уже будучи в тюрьме он ухитрился стать депутатом Госдумы и вновь вышел на свободу.



В 1997 году МММ была официально признали банкротом, а ее основателя объявили в международный розыск. Считалось, что он сбежал из России, однако в 2003 году выяснилось, что все это время он жил в московской съемной квартире по фальшивому паспорту.



Суд над Мавроди продолжался до 2007 года. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам колонии. Почти весь этот срок он провел в СИЗО, поэтому в том же 2007-м Мавроди освободили.



В течение нескольких лет, пока Россия вместе со всем миром переживала финансовый кризис, об основателе МММ ничего не было слышно. Но Мавроди был бы не Мавроди, если б не попытал счастья еще раз. Так на свет появилась очередные проекты - МММ-2011 и МММ-2012. Уже в мае 2012 года сообщалось, что вкладчики паникуют и их не останавливает потеря 90% вклада, они пытаются получить свои деньги, но выплаты во всех отделениях организации прекращены.



В том же году Мавроди объявил о создании в Украине политической партии МММ ("Ми маємо мету"). Партия выдвинула кандидатом в депутаты от 94 округа Киевской области Дениса Пушилина, впоследствии он станет одним из главарей донецких террористов.



В 2013 году Мавроди запустил рекламную кампанию новой пирамиды МММ в Эстонии - Mavropoly MMM. Затем география расширилась на Африку и Азию. В общей сложности Мавроди открыл или пытался открыть свои "точки" в 107 странах мира.



Держащий нос по ветру Мавроди не упустил из виду и криптовалюты. Упоминания о криптовалюте mavro встречаются в открытых источниках c 2012 года. Тогда создатель пирамиды обещал, что участники проекта, приобретая mavro, смогут получить до 900% годовых, финансируя друг друга. При этом каждый получает дополнительно 20% от вкладов участников, вовлеченных в систему.



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Несмотря на попытки раскрутиться МММ так и не смогда посторить свой успех двадцатипятилетней давности. На одном из многочисленных сайтов, в названии которого присутствует аббревиатура МММ, говорится, что проект МММ-2018 уже закрыт.

Криптовалютные начинания и вовсе могут не иметь отношения к основателю МММ.

Все коммуникации, касательно mavro велись через аккаунты в соцсетях. В конце 2017 года, когда биткоин за сутки терял более 10%, он призвал продавать mavro по $0,5, хотя изначальный курс составлял $1. Через два дня ситуация изменилась: "Как там поживают ваши биткоины сегодня? А я говорил... Финансовый апокалипсис неизбежен. В 2018 году цифровым золотом станет mavro, это я вам гарантирую", - написал Мавроди в Twitter.



При этом Мавроди несколько раз заявлял, что не имеет аккаунтов в "письменных" соцсетях и общается только посредством видеообращений. По его словам, проект mavro.org не имеет к нему отношения, а его создатели - мошенники.

Так ли это на самом деле? Эту тайну Мавроди унес с собой, как и тайну денег МММ.



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