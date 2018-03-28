ГФС насчитала в Украине больше тысячи миллионеров
Доход свыше 1 млн грн задекларировали более тысячи украинских граждан. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы больше миллиона, зафиксировано в Киеве (409 человек, или почти 40% от общего количества).
Общая сумма задекларированного украинцами дохода составила 12,3 млрд грн на 21 марта. Это на 1,8 млрд грн, или на 13%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает ГФС.
Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 4,1 млрд грн. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества - 1,1 млрд грн, от других источников - 2,1 млрд грн. Доходы украинцев из-за границы составили 400,6 млн грн.
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