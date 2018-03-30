Кабмин с мая начнет выплачивать повышенные пенсии военным

Выплаты уже повышенных пенсий для военных начнется с мая, сообщил премьер-министр Гройсман

С мая Кабмин начинает системную выплату уже повышенных пенсий для военных. В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



По его словам, при повышении пенсий правительство учтет январь, февраль, и март. До мая все выплаты должны быть осуществлены в полном объеме.



Министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что, в соответствии с решением правительства, средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тыс. грн.



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